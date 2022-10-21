تركيا تعارض "التنمر" على السعودية.. وتطالب برفع العقوبات عن إيران

نشر الجمعة ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، رد الفعل الأمريكي تجاه السعودية بسبب قرار "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط، بـ"التنمر" مطالبا برفع العقوبات عن إيران لخفض الأسعار بدلا من فرض الضغط على الرياض وحدها.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية عن رد الفعل الأمريكي تجاه قرار التحالف: "نرى أن هناك دولة تهدد السعودية، هذا التنمر ليس أمرا صائبا".

وأضاف وزير الخارجية التركي قائلا: "ارفعوا العقوبات عن إيران إذا كنتم تريدون خفض أسعار النفط، فلا يمكنكم حل المشكلة عبر تهديد دولة واحدة (السعودية)"، وفقا للأناضول.

وكانت قد اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار "أوبك بلس" خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا "اصطفافا" من السعودية مع روسيا ولوحت بإعادة تقييم العلاقات مع الرياض.

بالمقابل، أكدت المملكة عبر بيان أصدرته وزارة خارجيتها أن القرار "اقتصادي بحت" وأعربت عن رفضها أي "إملاءات".