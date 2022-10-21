دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الجمعة، عن توجيه ما وصفته بـ"ضربة تحذيرية" لمنع سفينة من نقل شحنة نفط من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، بينما ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالضربة ووصفها بـ"هجوم إرهابي".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين يحيى سريع، في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، إن "قواتنا المسلحة نفذت ضربة تحذيرية بسيطة، وذلك لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، بعد مخالفتها للقرار الصادر عن الجهات المختصة بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمنية".

وأضاف: "هذه الرسالة التحذيرية أتت منعا لاستمرار عمليات النهب الواسعة للثروة النفطية وعدم تخصيصها لخدمة أبناء الشعب فيما يخص مرتبات موظفيه وتحسين الجوانب الخدمية له، وقد أتت هذه الرسالة التحذيرية بعد قيام الجهات المختصة بمخاطبة هذه السفينة وإبلاغها بالقرار استناداً إلى القوانين اليمنية النافذة وكذلك القوانين الدولية ذات الصلة، حينها تم التعامل مع السفينة بإجراءات تحذيرية حرصنا من خلالها على الحفاظ على سلامة وأمن البنية التحتية لليمن وكذا أمن السفينة وطاقمها".

وتابع سريع بالقول إن قواتهم "لن تتردد في القيام بواجبها في إيقاف ومنع أي سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا اليمني، وقادرة على شن المزيد من العمليات التحذيرية دفاعا عن شعبنا العظيم وحماية لثرواته من العبث والنهب، ونجدد التحذير لكافة الشركات المحلية والأجنبية بالامتثال الكامل لقرارات السلطة (الحوثي) في العاصمة اليمنية صنعاء بالابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية".

في المقابل، قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عبر حسابه على تويتر: "ندين ونستنكر بأشد العبارات محاولة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، بطائرتين مسيرتين -إيرانية الصنع- بعد إعلانها البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، منطقة عمليات عسكرية، وتهديدها باستهداف المنشآت النفطية والسفن التجارية وناقلات النفط".

وأضاف الإرياني: "الهجوم الإرهابي تصعيد خطير يؤكد استمرار النظام الايراني في استخدام مليشيا الحوثي كأداة... لزعزعة الأمن والاستقرار، وتصدير الفوضى والإرهاب، لليمن والمنطقة، وتهديد خطوط الملاحة وأمن الطاقة عصب الاقتصاد العالمي، ودورها في تقويض جهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية".

وتابع الإرياني بالقول إن "هذه الهجمات تؤكد أن النظام الإيراني هو الراعي الرسمي للإرهاب في المنطقة والعالم، وأن هذا الارهاب المُصدر من طهران قد طور أدواته، فأصبحت المسيرات المفخخة بديلا عن السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة، وسلاحا عابرا للحدود لإرهاب الدول وتهديد مصادر الطاقة وابتزاز العالم".

واعتبر الإرياني أن هجوم جماعة الحوثيين على ميناء الضبة "يندرج ضمن مسلسل استهدافها الممنهج للبنية التحتية منذ الانقلاب، ومحاولاتها تدمير مقومات الاقتصاد الوطني، وتوسيع هجماتها لتشمل المنشآت الحيوية التي ظلت طيلة 8 أعوام خارج دائرة الحرب".