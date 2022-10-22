(CNN)-- نفى رضا زارع، رئيس اتحاد تسلق الجبال في إيران، يوم الجمعة، وضع المتسلقة إلناز ركابي قيد الإقامة الجبرية.

وقال زارع، في تصريحات لوكالة أنباء "بورنا" تابعة لوزارة الرياضة والشباب الإيرانية، إن ركابي "الآن مع عائلتها" .

وكانت تقارير أفادت بأن المتسلقة وضعت قيد الإقامة الجبرية بعد عودتها إلى بلادها من سيول عقب المشاركة في بطولة آسيا للتسلق التي استضافتها كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، حيث لم ترتدي الحجاب تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها إيران جراء وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر / أيلول الماضي أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية، بزعم عدم ارتدائها للحجاب بشكل مناسب.

كما نفى رئيس اتحاد تسلق الجبال شائعات عن حصوله على وثائق من ركابي أو أي رياضي آخر شارك في البطولة.

ولا يمكن لشبكة CNN التحقق بشكل مستقل مما إذا كان اللاعبة قيد الإقامة الجبرية أم لا.

يذكر أن شقيق إلناز ركابي قال في تصريحات سابقة، لوكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية إن شقيقته "سترتدي دائما الزي الرسمي للمنتخب الوطني" وذلك في إطار رده على الشائعات التي تحدثت عن أنها لعبت بدون حجاب تضامنا مع الاحتجاجات.

وأضاف داود ركابي: "ارتدت شقيقتي الحجاب لكنها وضعت عصابة رأس وللأسف استغل بعض الناس هذا الأمر"، حسب قوله.

وأردف شقيق اللاعبة الإيرانية قائلا: "شقيقتي ابنة إيران، وستلعب دائما مرتدية زي المنتخب الوطني، إنها تنتمي لهذه الأرض، وستلعب دائما لبلادها".

ومن غير الواضح بعد ما إذا كان قد أدلى بهذه التصريحات، التي سبقت وصول شقيقته إلى طهران الأربعاء، تحت الضغط.

وقالت اللاعبة الإيرانية لوكالة الأنباء الرسمية (إرنا) بعد وصولها إلى طهران، إنها خاضت المنافسة برأس مكشوف "مصادفة" واعتذرت عن أي لبس تسببت به.

ويوم الجمعة، قالت المتسلقة، عبر إنستغرام، إنها تشكر من رحبوا بها في مطار طهران بعد عودتها من المسابقة الدولية.

ومن غير الواضح ما إذا كان المنشور قد تم بالإكراه.