سوريا تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لـ"صواريخ إسرائيلية" في محيط دمشق.. وتوضح الخسائر

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية من تصدي الدفاع الجوي السوري لقصف صاروخي في يوليو عام 2020
Credit: STR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، يوم الجمعة، تصدي دفاعاتها الجوية لـ"صواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 23:03 من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل عن الغارات كما لم ترد على الإعلان السوري.

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