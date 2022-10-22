دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، يوم الجمعة، تصدي دفاعاتها الجوية لـ"صواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 23:03 من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل عن الغارات كما لم ترد على الإعلان السوري.