نشر الأحد ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأحد، إنابة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان برئاسة وفد المملكة إلى القمة العربية المقررة في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد تعذر قيام ولي العهد بذلك لأسباب طبية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الديوان الملكي أنه بعد أن أناب الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئاسة وفد المملكة للقمة العربية، إلا أن "الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب سموه الكريم السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى".

وأضاف البيان أن ذلك أدى إلى تعذر قيام ولي العهد السعودي بزيارة الجزائر "أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة".

ووجّه الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنابة وزير الخارجية لرئاسة الوفد، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب الجزائر "ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة".

في وقت سابق الأحد، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن ولي العهد السعودي اعتذر عن حضور القمة العربية "امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر".