دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الجيش السوري إن ضربات جوية إسرائيلية، ظهر الاثنين، استهدفت محيط العاصمة دمشق، ما أسفر عن إصابة جندي ووقوع بعض الخسائر المادية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه في "حوالي الساعة 14:00 من ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جويًا برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر العسكري أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

وأدت الضربات إلى "إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، حسب المصدر.

عادة ما تحدث هذه الضربات ليلا، فيما تكون الهجمات في وقت النهار نادرة.

تأتي ضربات يوم الاثنين بعد غارات قالت سوريا إن إسرائيل شنتها الجمعة الماضي، وهي الأولى منذ وقوع هجمات على مواقع عسكرية في محيط مطار دمشق الدولي، في 17 ستبمبر/ أيلول. وأسفرت وقتها عن مقتل 5 جنود.