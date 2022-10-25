دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي المحامي المصري الشهير فريد الديب، الثلاثاء، عن عمر 79 عامًا إثر صراع مع مرض سرطان الدم، بحسب ما نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية عن ابنته حنان.

وكتب الممثل تامر عبدالمنعم، عبر حسابه على فيسبوك: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ فريد الديب المحامي الكبير جد بناتي وسوف تشيع جنازته عقب صلاة العصر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة زينب".

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قدم علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك العزاء في وفاة فريد الديب، محامي أسرة مبارك. وقال علاء مبارك: "لا ننسى وقفة الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فيه الآخرون".

وتولى فريد الديب الدفاع في العديد من القضايا الشهيرة على مدار سنوات مسيرته، من بينها: قضية مبارك التي كانت توصف بـ"محاكمة القرن"، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وقضية الإسرائيلي عزام عزام الذي أُدين بالتجسس، بالإضافة إلى قضايا العديد من السياسيين والفنانين ورجال الأعمال.

وذكرت صحيفة الأهرام أن "آخر نشاط للمحامي فريد الديب كان الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة"، وهي الجريمة التي هزت الشارع المصري في يونيو الماضي.