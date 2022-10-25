دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الطفلة شادن الرمحي ووالداها في قصر الحسينية في عمّان، في لفتة إنسانية وصفها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بأنها "من شيم ومبادىء الهاشميين".

وقال الديوان الملكي الأردني، في منشور عبر إنستغرام، الثلاثاء: "الطفلة شادن الرمحي ووالداها في ضيافة جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم في قصر الحسينية".

ونشر الديوان الملكي صورًا أظهرت مشاهد عفوية لتبادل الملك عبدالله الحديث مع شادن ووالديها خلال استضافتهم.

كانت الطفلة شادن، التي تكافح للعلاج من مرض السرطان، قد خطفت الأنظار عندما لوحت بيديها للملك عبدالله خلال حفل مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في يونيو/ حزيران الماضي.

حينها، بادلها الملك التحية، قبل أن تذهب إليه ويقوم باحتضانها، في لحظة مؤثرة نالت الكثير من التعليقات الإيجابية.

بعد اللقاء في قصر الحسينية، كتب والدها طارق الرمحي في حسابه عبر فيسبوك: "سيدي صاحب الجلالة نعجز عن الشكر غمرتنا بكرمكم وحسن ضيافتكم كنا اليوم في ضيافة جلالة الملك المفدى ملك القلوب الديوان الملكي الهاشمي.

وتفاعل مستخدمو الشبكات الاجتماعية مع اللفتة، التي قالوا إنها لحظات تعامل فيها الملك "بقلبك الأبوي الحنون".