دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن "خوفه" على مصر، محذرًا من تكرار سيناريو 2011 و2013 ومشيرًا إلى أن ما حدث يُعرض أي دولة للانهيار.

وقال السيسي في مداخلة هاتفية عبر التلفزيون الرسمي المصري الثلاثاء: "ما حدث في 2011 و2013 يُعرض أي دولة للانهيار"، حسب قوله.

وأردف الرئيس المصري قائلا: "أنا أقدر الموقف وأقول إن هذا المسار يخوفني، أنا لست متضايقا أنا خائف"، وتابع: "أخاف على البلد المكونة من 100 مليون نسمة"، على حد قوله.

وقال السيسي خلال المداخلة: "البلد كانت ستحترق ولم تكونوا لتستطيعوا أن تفعلوا أي شيء"، منوهًا بتدخل الجيش بـ"يد من حديد" لمواجهة الإخوان المسلمين آنذاك.

وتابع الرئيس المصري قائلا: "أنا لا أمنّ على أحد ولكن هذا الدور الذي وكلني به رب العالمين"، حسب قوله.

وكانت قد انتشرت دعوات للتظاهر في مصر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط تساؤلات حول مصدرها وأهدافها.