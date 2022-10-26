أتلانتا، الولايت المتحدة الأمريكية (CNN) -- وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، قُتل 234 شخصًا منذ أن بدأت إيران حملة القمع الحكومية على الاحتجاجات في سبتمبر / أيلول، في 21 محافظة من أصل 31 في إيران، مع أعلى حصيلة للقتلى في سيستان وبلوشستان ومازاندران وطهران وجيلان وكردستان.

وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في بيان صدر يوم الثلاثاء إن أكبر عدد من الوفيات سُجل في 21 و 22 و 30 سبتمبر / أيلول.

يؤكد آخر بيان لحقوق الإنسان في إيران أن "المدارس والجامعات كانت في قلب" الاحتجاجات، مع استخدام العنف ضد الطلاب المتظاهرين.

كما أفادت الموارد البشرية الإيرانية أن هناك ضغطًا متزايدًا على الطواقم الطبية لإصدار شهادات وفاة بمعلومات كاذبة وسط دعوات إلى إقامة مناطق آمنة في المرافق الطبية لمنع دخول قوات الأمن و"تدخلهم في عملية العلاج ورأي الخبراء لتحديد سبب الوفاة".

كما تقول إيران لحقوق الإنسان إنها تلقت العديد من التقارير حول محاولة السلطات الإيرانية التستر على قتل المتظاهرين، وجعل إعادة الجثث إلى عائلاتهم "يتوقف على تعهد العائلات بالبقاء صامتة أو تأكيد الأسباب الكاذبة للوفاة التي استشهدت بها هيئة الطب الشرعي، على شهادات الوفاة"، حسب قولها.