نشر الأربعاء ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2022

(CNN)-- قُتل 15 شخصًا على الأقل وأصيب 10 آخرون في "هجوم إرهابي" على ضريح شاهشيراغ في مدينة شيراز جنوب إيران، بحسب أخبار وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وكان من بين الضحايا طفلان.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن "ثلاثة رجال مسلحين دخلوا الضريح وفتحوا النار على المصلين مساء اليوم".

تم اعتقال شخصين وتتواصل الجهود لاعتقال شخص ثالث، بحسب وكالة "تسنيم" شبه الرسمية.

في وقت لاحق، قال قائد شرطة محافظة فارس، متحدثًا عبر التلفزيون الإيراني الحكومي، IRIB: "قام شخص بإطلاق النار على ضريح شاهشيراغ في شيراز".

ولا يحمل الشخص الجنسية الإيرانية، بحسب وكالة "نور" الإخبارية التي تديرها الدولة والمقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأفاد شهود عيان أن المهاجم كان في سيارة ثم دخل المرقد واستهدف المصلين هناك عند مدخل المرقد.

وقالت إرنا إنه وفقًا لتقاليد قديمة، يتجمع المصلون في الضريح في ليالي الأربعاء، وكانت هذه واحدة من أكثر الساعات ازدحامًا.