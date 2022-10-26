دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي شخصان مصرعهما وأصيب 34 آخرون في انقلاب حافلة طلاب في محافظة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمّان، الأربعاء.

وقال بيان للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان نُشر عبر فيسبوك، إن "كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديريتي دفاع مدني الزرقاء والمفرق ومديرية شرطة الزرقاء تعاملت اليوم مع حادث تدهور حافلة نقل طلاب على طريق أوتوستراد الزرقاء – المفرق".

وراح ضحية الحادث "وفاتان وإصابة 34 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم"، حسب البيان.

وقالت مديرية الأمن العام إن فرق الدفاع المدني والإسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، فيما تم فتح تحقيق في الحادث.