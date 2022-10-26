دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء، بـ"العفو وإطلاق سراح 6 باكستانيين تم إيقافهم في شهر رمضان الماضي إثر قيامهم بالاعتداء على سيدة باكستانية ومرافقيها بألفاظ مسيئة في ساحة المسجد النبوي الشريف".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية قوله إن العاهل السعودي أصدر القرار "استجابة لطلب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بالعفو عنهم".

يذكر أن شريف وصل إلى الرياض، يوم الاثنين، للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار، واستقبله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، وجرى خلال الاستقبال، "استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.