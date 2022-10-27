لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية، الخميس، أن رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك "من غير المتوقع" أن يحضر قمة المناخ العالمية COP27 التي تستضيفها مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان، إن بلاده ستظل ممثلة في قمة المناخ، المقرر أن تبدأ في 6 نوفمبر المقبل، بوزراء كبار آخرين بالإضافة إلى ألوك شارما رئيس قمة COP26 التي نظمتها المملكة المتحدة العام الماضي.

وأضاف أن "الحكومة ملتزمة تمامًا بدعم COP27 وقيادة العمل الدولي لمعالجة تغير المناخ وحماية الطبيعة". وتابع بالقول إنه "من غير المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء القمة في مصر بسبب الالتزامات الداخلية الملحة الأخرى".

وأكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن كبار الوزراء وشارما الذين سيحضرون القمة في مصر سيعملون على ضمان استمرار البلدان في إحراز تقدم بشأن الالتزامات التي تم التعهد بها في COP26 في غلاسكو.

وكان مصادر مطلعة قد كشفت لشبكة CNN في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أن العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث لن يحضر شخصيًا قمة المناخ في مصر.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن الملك تشارلز قد تخلى عن خططه لحضور قمة COP27 الشهر المقبل في مصر، وذلك بنصيحة من رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس.

وذكرت مصادر لشبكة CNN أنه بعد مشاورات مع الحكومة كان هناك تفاهم مشترك بأن قمة المناخ ليست الحدث المناسب لتكون أول زيارة خارجية للملك تشارلز بعد وصوله للعرش.