رئيس وزراء إسرائيل يعلن مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ المصرية

نشر الخميس ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، الخميس، أن يائير لابيد سيحضر قمة المناخ في "شرم الشيخ" المصرية.

وقال جندلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "رئيس الوزراء لابيد سيشارك في مؤتمر المناخ الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في السابع من نوفمبر".

وأردف الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذه هي صورة الجناح الإسرائيلي الذي سيعمل في إطار هذا المؤتمر لعرض القدرات الإسرائيلية في مجالي الابتكار ومكافحة التغير المناخي".

ونشر جندلمان صورة للجناح الإسرائيلي في قمة المناخ في التغريدة التي نشرها عبر تويتر.

وتستضيف شرم الشيخ قمة المناخ بالمعروفة باسم "COP27" في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمواجهة الأثار السلبية لتغير المناخ.