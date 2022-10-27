(CNN)-- استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض، وأكد بايدن على التزام أمريكا "الصارم" تجاه إسرائيل وكذلك بحث مع هرتسوغ الاحتجاجات المستمرة في إيران.

وقال الرئيس الأمريكي لنظيره الإسرائيلي: "إنه لشيء رائع أن تكون هنا في المكتب البيضاوي"، مشيرا إلى "الإنجاز التاريخي" الذي حدث بين إسرائيل ولبنان بعد ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأضاف بايدن: "سنناقش خلال اللقاء الثنائي أيضا الالتزام الصارم تجاه إسرائيل، سأقول هذا 5000 مرة في مسيرتي المهنية، إن التزام الصارم للولايات المتحدة تجاه إسرائيل مبني على مبادئنا وأفكارنا وقيمنا".

ومن جانبه، شكر هرتسوغ بايدن على الدعوة ووصفها بأنها "تعبير عن صداقة حقيقية"، وقال لبايدن: "أنت صديق حقيقي لإسرائيل، والولايات المتحدة هي أقرب وأقوى حليف تاريخي لنا وأنا فخور جدا بالمجيء إلى هنا كرئيس لدولة إسرائيل".

وأضاف: "اليوم يسحق النظام الإيراني آلاف المواطنين الإيرانيين من رجال وشباب وشابات يتظاهرون ويطالبون بكل بساطة بأن يكون لهم حرياتهم، وهذا مثال على تفعله إيران من سحق مواطنيها والتحرك نحو امتلاك الأسلحة النووية وتوفير الأسلحة الفتاكة التي تقتل مواطنين أبرياء في أوكرانيا، وأعتقد أن التحدي الإيراني سيكون تحديا كبيرا".

وقال هرتسوغ للصحفيين لاحقا: "لقد ناقشنا بشكل أساسي قضية إيران وسعيها لامتلاك سلاح نووي وكذلك سحقها لمواطنيها بطريقة وحشية وشريرة وخبيثة، وأنشطة طهران في توريد الأسلحة التي تقتل مواطنين أوكرانيين أبرياء".