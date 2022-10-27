نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- فتاة إيرانية ترتدي ملابس سوداء تقف فوق صندوق قمامة مقلوب ، وتلوح بحجابها بينما تبتلعها النيران وسط هتافات "الموت للديكتاتور".

بعد لحظات، يظهر مقطع فيديو أنها جاثمة لتجمع وشاحًا آخر من صديقتها، والذي ستشعله أيضًا أمام المتظاهرين.

كانت الفتاة نيكا شاه كرامي البالغة من العمر 16 عامًا، من طهران. بعد ساعات قليلة من تسجيل هذه المشاهد في 20 سبتمبر، ضمن مقاطع فيديو حصلت عليها CNN حصريًا وتحققت منها، اختفت نيكا. وبعد أكثر من أسبوع علمت عائلتها بوفاتها.

زعمت السلطات الإيرانية أنه تم العثور على جثة نيكا في الجزء الخلفي من الفناء في صباح يوم 21 سبتمبر. ولم يُسمح لوالدتها بالتعرف عليها إلا بعد 8 أيام. أظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي نشرتها السلطات بعد منتصف الليل بقليل مع حلول يومي 20 سبتمبر/أيلول 21 سبتمبر/ أيلول، شخصا ملثما قالوا إنها نيكا تدخل مبنى غير مأهول ولا يزال قيد الإنشاء في طهران.

وقال المدعي العام في طهران في البداية إنها توفيت بعد أن ألقيت من سطح المبنى، وإن وفاتها "لا علاقة لها بالاحتجاجات" في ذلك اليوم، ولكن رغم اعترافه بأنها قُتلت، إلا أنه لم يقل ما إذا كان هناك مشتبه بهم رهن تحقيق. وأفادت وسائل إعلام حكومية أنها "سقطت"، لكنها لم تقدم أدلة لدعم الادعاء بأن الأمر كان نتيجة حادث.

الأربعاء، وبعد أن طلبت CNN من الحكومة التعليق على الأدلة في هذا التحقيق، نقل تقرير إعلامي إيراني عن المدعي العام في طهران قوله إن نيكا ماتت انتحارًا. ولم ترد السلطات الإيرانية حتى الآن على استفسارات CNN المتكررة حول وفاة نيكا.

لم تشرح السلطات أبدًا سبب دخول نيكا لهذا المبنى بمفردها، وقالت والدتها إنها لا تعتقد أن الشخص المقنع هو نيكا. وأشارت والدتها إلى أنها تعتقد أن نيكا قُتلت على يد السلطات، لكن السلطات لم تقل قط ما إذا كانت نيكا محتجزة لديها في أي وقت.

وتؤشر عشرات مقاطع الفيديو وروايات شهود العيان التي حصلت عليها CNN حصريًا إلى أن نيكا تعرضت للمطاردة والاحتجاز من قبل قوات الأمن الإيرانية في تلك الليلة. قالت لادان، إحدى شهود العيان الرئيسيين، لشبكة CNN إنها شاهدت نيكا محتجزة أثناء الاحتجاجات من قبل "عدة ضباط أمن ضخام يرتدون ملابس مدنية" وضعوها في سيارة.

قبل لحظات، صور هذا الشاهد، بينما كان عالقًا في ازدحام مروري في طهران، مقطع فيديو يُزعم بأنه يظهر شاه كرامي وهي تتخبط خلف سيارة بيضاء وتصرخ للسائق: "لا تتحرك ، لا تتحرك" - قبل أن تهرب من المأوى المؤقت الذي أعطي لها.

أكد سبعة أشخاص يعرفون نيكا لـCNN أن نيكا هي التي ظهرت في اللقطات التي تم تصويرها الساعة 8.37 مساءً. في 20 سبتمبر/أيلول، والتي تظهر أيضًا شرطة مكافحة الشغب على دراجات نارية (لا تحمل إشارة الشرطة) بينما يقومون بدوريات في المنطقة.

وقالت لادان: "أردت أن أنقذها، لكنني لم أستطع". وأضافت: "كان هناك ما يقرب من 20 أو 30 من أفراد الباسيج على دراجات نارية على الرصيف"، مستخدمة الاسم المحلي للمنظمة شبه العسكرية التي كانت في طليعة حملة الدولة على المتظاهرين.

وتابعت لادان بالقول: "كانت شاه كرامي ترشقهم بالحجارة. كنت خائفة حتى أنني تجاوزتها وقلت: كوني حذرة عزيزي!" لأنه كان هناك عدد من رجال الشرطة في ثياب مدنية يمرون عبر السيارات بحثًا عنها.

وأضافت لادان: "ألقوا القبض عليها بعد ذلك بـ50 مترا".

تقدمت لادان إلى CNN بعد أن أدركت أن المراهقة التي صورتها وتحدثت إليها هي ذات الشخص الذي تم الإبلاغ عن وفاته بعد أيام. تحدثت CNN حصريًا مع العديد من الشهود الذين كانوا في احتجاج طهران في 20 سبتمبر بمساعدة المجموعة الناشطة 1500Tasvir

تُعد مقاطع الفيديو الأخرى، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تظهر حرق بعض الفتيات حجابهن، دليلاً على أن نيكا كانت في طليعة الاحتجاجات في وقت سابق من الليل، قبل بدء حملة القمع - وهي تقود بلا خوف الهتافات وترشق الحجارة، وفقًا للعديد من الشهادات.

وقال شهود إن ذلك كان سيجعلها هدفًا لقوات الأمن، بما في ذلك عناصر من ميليشيا الباسيج الإيرانية، حيث بدأوا في النزول إلى المنطقة المحيطة بجامعة طهران وشارع كيشافارز حيث تجمع معظم المتظاهرين ذلك المساء.

وقالت محتجة اسمها نجمة كانت مع نيكا: "أتذكر كم كانت شجاعة لأنها كانت تصعد على سلة القمامة ولا تنزل". وأضافت: "لقد أحرقت حجابها أيضا".

تستخدم CNN أسماء مستعارة لجميع الشهود الذين تم أخذ شهادتهم في هذا التحقيق، بسبب الخطر على سلامتهم.