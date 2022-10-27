دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، 3 أوامر ملكية، كان أبرزها إعفاء عبدالرحمن اليوبي من منصب مدير جامعة الملك عبدالعزيز، وسط اتهامات بالفساد.

ونص الأمر الملكي رقم "أ/102" على إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه "بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير".

وأضاف الأمر الملكي أن "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تتولى استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه".

في الوقت نفسه، أمر الملك سلمان بتعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة. كما أمر الملك سلمان بتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.