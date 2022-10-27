محمد بن راشد في القاهرة: مصر ستبقى السند والأخ الذي لا نستغني عنه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، في قصر الاتحادية بالقاهرة، بالتزامن مع احتفال البلدين بمرور 50 عاما على العلاقات بينهما.

وأكد السيسي على "ما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك"، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر، إنه التقى السيسي بمناسبة احتفالات الدولتين بخمسين عاما من "العلاقات الاستثنائية"، مضيفا: "نقلت له ولشعب مصر الحبيب تحيات إخوتهم شعب الإمارات، وتمنياتهم بدوام الازدهار والاستقرار لمصر وشعبها وقيادتها".

وأضاف: "شعب مصر شعب وفي، وقيادتها قيادة أصيلة. طوال خمسين عامًا كانوا معنا منذ بداية تأسيس دولتنا. كانت وستبقى مصر هي السند والذخر والظهر والأخ الذي لا نستغني عنه".