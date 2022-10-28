تركي آل الشيخ ينشر قصيدة عن أمير قطر.. وهكذا جاءت التعليقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، قصيدة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يمتدحه فيها، في حين علقت الفنانة السورية أصالة عليها.

وكتب آل الشيخ على تويتر: "دمت والله يا .. تميم بن حمد... والرجال .. بطيبها .. وافعالها... يوصلك شكري .. مدد بلا عدد قلتها صادق .. وقلبي قالها... ياتميم المجد .. لو طال الأمد... شمس عزك .. مايزول إظلالها.. لك مواري الخير .. يا وجه السعد... وديرتك . جعل السعد من فالها"، حسب قوله.

وعلقت أصالة على تغريدة آل الشيخ بالقول: "ما أحلى المحبّه بين أهل المحبّه .. الله يحفظ بلادنا إيد وحده العمر كلّه"، حسب قولها.

وكانت قد شهدت العلاقات السعودية القطرية أزمة كبرى عام 2017، بعد أن فرضت الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة مقاطعة على الدوحة استمرت حتى عام 2021.

وفيما يلي أبرز التعليقات على تغريدة آل الشيخ: