ضاحي خلفان يوجه "نصيحة محب" لخامنئي: اترك الحكم واعتكف في قم

إيرانيون يتظاهرون عند قبر مهسا أميني في ذكرى الأربعين.. ودعوات تغيير النظام تتعالى

حصري لـCNN.. أدلة تؤكد مطاردة واعتقال إيرانية بعمر 16 عامًا من قبل الشرطة قبل اختفائها وموتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، الجمعة، ما وصفها بـ"نصيحة محب" إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مطالبا إياه بحقن دماء الإيرانيين، في ظل الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها إيران منذ أكثر من 40 يوما.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال خلفان: "رجائي من آية الله علي خامنئي أن يتخلى عن السياسة ويلغي النظام الذي انتهى على هذا الشكل من خروج الشعب ضده، وأن يعتكف الإمام خامنئي في حوزته في قم يرجو رحمة ربه، ويترك الحكم لنظام مدني يقبله الشعب الإيراني.. نصيحة من القلب لآية الله علي خامئني".

وأضاف خلفان: "أتمنى أن ينقل رجائي هذا إلى الإمام علي خامنئي ويطلع عليه فلعل وعسى أن يدرك حقيقة ما نرجو له في آخر عمره بألا يسفك دماء أبناء وطنه".

وتابع خلفان: "فضيلة الإمام علي خامنئي ألا يكفيك حكما استمر هذه المدة وأثبت عدم قناعة الشعب به بعد تجربة طويلة.. اتق الله في نفسك فإن الدنيا لا تستحق أن تتمسك بالكرسي رغم أنف أبناء وطنك". واختتم خلفان تغريداته قائلا: "هذه إمام علي خامئني نصيحة محب لكم".