السعودية.. القبض على 3 أشخاص بتهمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، السبت، القبض على 3 أشخاص بتهمة التحرش بامرأة في أحد الأماكن العامة.

وقال بيان لجهاز الأمن العام السعودي، في بيان، إن شرطة منطقة الرياض ضبطت "3 أشخاص لتحرشهم بامرأة في أحد الأماكن العامة".

كان مستخدمو الشبكات الاجتماعية قد تناقلوا مقطع فيديو قالوا إنه يظهر لحظة التحرش بالمؤثرة الاجتماعية، ليان عبدالله، في منطقة البويفارد في العاصمة الرياض، القريبة من فعاليات موسم الرياض.

وقالت الفتاة إن المعتدين عليها كانوا "يمسكوني بكل مكان"، متسائلة: "الواحد جاء ينبسط ولا يتحرشون فيه".

وتباينت ردود الفعل تجاه واقعة التحرش بالفتاة، وسط تعليقات متعاطفة مع الفتاة، وأشادوا بشجاعتها في الحديث عن وقائع التحرش خلال الفعاليات الاحتفالية، فيما طالتها انتقادات من معلقين آخرين.