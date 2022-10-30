نشر الأحد ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2022

بغداد، العراق (CNN) -- أسفر انفجار صهريج وقود شمال شرقي بغداد، السبت، عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين، بحسب مسؤولين أمنيين عراقيين.

وانفجر الصهريج بالقرب من ملعب كرة قدم في منطقة سكنية ما أدى لوقوع بعض الأضرار في بيوت مجاورة.

ويبقى سبب الانفجار غير واضح، لكن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، طالب وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة، وفقًا لبيان صادر عن مكتب السوداني.

وحثت بعثة الأمم المتحدة في العراق السلطات المحلية على فتح تحقيق في "هذه الحادثة المروعة"، حسب قولها.

وقالت البعثة على صفحتها على تويتر: "يجب أن يؤدي التحقيق الشامل في سبب وملابسات وقوع هذه الحادثة المروعة إلى المساءلة والوقاية".

ووقع الانفجار بعد يومين فقط على مصادقة البرلمان العراقي على حكومة السوداني والتي أنهت مأزقًا سياسيًا دام عامًا وتحول إلى العنف على مدار أشهر الصيف.