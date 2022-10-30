نشر الأحد ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، بسبب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " برافو حسن نصر الله على نجاحك في لعب دور حسن المخادع، وتوقيعك على الإعتراف بحدود إسرائيل".

وأضاف نائب رئيس شرطة قائلًا: "لا وخالد مشعل يبارك لحسن نصر الله توقيع الحدود مع إسرائيل"، على حد قوله.

وختم خلفان بالقول: "يخرب بيت هيك قادة...كذبة"، في إطار تعليقه على نصرالله ومشعل.

وكان قد قال نصرالله في كلمة له السبت إن إظهار الحزب استعداده لفتح حرب مع إسرائيل بسبب استخراج الغاز من حقل كاريش، فرض "ضغطًا" على إسرائيل وأمريكا، ودفعهما للجوء إلى المفاوضات غير المباشرة مع الجانب اللبناني.

ورأى الأمين العام لحزب الله أن إسرائيل كانت بين خيارين إما الحرب، أو التراجع عن خطوة استخراج الغاز، فاختارت أن تفاوض لبنان على ترسيم الحدود، واصفًا الترسيم بـ"الانتصار".

وكان الجانب الإسرائيلي قد اعتبر اتفاق ترسيم الحدود بمثابة اعتراف من "دولة عدو" بإسرائيل، حسبما جاء على لسان رئيس الوزراء، يائير لابيد.