خمس انتخابات في أربع سنوات.. ما قصة السياسة الإسرائيلية؟

(CNN)-- توقف إذا سمعت عن هذا من قبل: يوم الثلاثاء سيتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب كنيست أو برلمان جديد. إنها المرة الخامسة في أقل من أربع سنوات التي يدلي فيها الناخبون بأصواتهم. إجراء انتخابات في كثير من الأحيان لابد أن تثير بعض الأسئلة. فيما يلي بعض الإجابات.

لماذا تجري إسرائيل انتخابات في كثير من الأحيان؟

يوجد في إسرائيل نظام برلماني يتكون من عدة أحزاب - لم يحصل أي منها على ما يكفي من الأصوات بمفرده لتأمين أغلبية المقاعد في البرلمان. وهذا يعني أن الأحزاب يجب أن تتعاون لتشكيل ائتلافات والوصول إلى 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل حكومة حاكمة. يمكن أن تكون هذه التحالفات أيضًا متزعزعة - تفقد دعم حزب واحد، أو في بعض الأحيان حتى عضو واحد في البرلمان، وتكون قد خسرت الأغلبية.

العامل الآخر هو بنيامين نتنياهو. لقد شغل منصب رئيس الوزراء لفترة أطول من أي شخص آخر في التاريخ الإسرائيلي، وهو في خضم محاكمة فساد، وبشكل عام هو شخصية مستقطبة. يرفض بعض كبار السياسيين في يمين الوسط، الذين يتفقون معه أيديولوجيًا، العمل معه لأسباب شخصية أو سياسية.

وقد جعل ذلك من الصعب عليه بناء أغلبية حاكمة دائمة بعد الانتخابات الأربعة السابقة. وفي العام الماضي، تمكن خصومه من تشكيل تحالف لم يسبق له مثيل من الأحزاب من جميع الطيف السياسي لإبقائه خارج السلطة. لكن هذا الائتلاف ظل سويًا لمدة عام وربع فقط قبل أن يسحب قادته، يائير لابيد ونفتالي بينيت، القابس ويدعوان إلى انتخابات جديدة.

من هم المتنافسون الرئيسيون هذه المرة؟

يكاد يكون من المؤكد أن حزب يمين الوسط لنتنياهو، حزب الليكود، سيكون أكبر حزب في الكنيست بعد تصويت يوم الثلاثاء، إذا كانت استطلاعات الرأي صحيحة. من المحتمل أن يفوز بنحو 30 مقعدًا، ربع إجمالي المقاعد، كما تشير مجموعة استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة "هآرتس"، على سبيل المثال.

يأمل رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد أن يأتي حزبه الوسطي "يش عتيد" في المركز الثاني بقوة.

الرجل الذي شارك معه لتشكيل الحكومة الأخيرة، نفتالي بينيت، لم يرحل هذه المرة؛ لقد انقسم حزبه ويواجه محو انتخابي محتمل.

يهدف وزير الدفاع بيني غانتس، إلى الظهور القوي على رأس حزب جديد يسمى الوحدة الوطنية، خليفة لحزبه الأزرق والأبيض الذي يضم الآن حليف بينيت السابق جدعون سار ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، في أول ظهور سياسي له.

يمكن أن يكون ائتلاف يميني متطرف يسمى الحزب الصهيوني الديني، برئاسة بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، أكبر مجموعة يمينية متطرفة في الكنيست على الإطلاق.

من ناحية أخرى، فإن حزب العمل الذي كان يومًا ما قويًا وأسلافه، الذين حكموا إسرائيل أساسًا كدولة الحزب الواحد على مدى السنوات الثلاثين الأولى من حكم ديفيد بن غوريون وخلفائه، من المتوقع للفوز فقط بعدد قليل من المقاعد.

كيف تجري الانتخابات؟

إسرائيل ديمقراطية برلمانية، حيث يصوت الناس للحزب الذي يدعمونه. يحصل كل حزب يحصل على 3.25٪ على الأقل من الأصوات الشعبية على عدد معين من المقاعد في الكنيست بناءً على النسبة المئوية من إجمالي عدد الأصوات التي فاز بها.

الهدف من نسبة 3.25٪ هو إبقاء الأحزاب الصغيرة خارج الكنيست، في محاولة لتسهيل بناء الائتلافات الحاكمة.

جربت إسرائيل في الماضي انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر، منفصل عن الكنيست، الطريقة التي تنتخب بها الولايات المتحدة الرئيس والكونغرس بشكل منفصل. ثبت أن هذا غير عملي وعادت البلاد إلى الانتخابات البرلمانية القياسية.

ما المتوقع حدوثه؟

تشير استطلاعات الرأي النهائية إلى أن حزب نتنياهو وحلفائه المحتملين يحومون حول حد السكين البالغ 60 مقعدًا وستكون دراما ليلة الانتخابات هي ما إذا كان رئيس الوزراء السابق يتخلى عنها.

إذا فازت كتلته بالأغلبية بشكل واضح، فإن طريقه واضح لتشكيل حكومة وسيعود إلى السلطة.

إذا هبطت الكتلة الموالية لنتنياهو إلى أقل من 61 مقعدًا، فستكون الأمور أكثر تعقيدًا. من المحتمل أن تكون الفرصة الأولى لنتنياهو لتشكيل حكومة إذا كان حزبه الليكود هو الأكبر في الكنيست، مما قد يؤدي إلى أيام أو أسابيع من المفاوضات التي لا تؤدي إلى أي نتيجة.

قد يحصل القائم بأعمال رئيس الوزراء الحالي لابيد بعد ذلك على فرصة لمحاولة تشكيل حكومة، بافتراض أن حزبه يش عتيد هو ثاني أكبر حزبه. لكن حكومته المنتهية ولايتها تضمنت - لأول مرة في تاريخ إسرائيل - حزبًا عربيًا انقسم منذ ذلك الحين إلى أحزاب أصغر قد لا تنضم إلى حكومة إسرائيلية أخرى (حتى لو دعاهم إلى ذلك، وهذا غير مؤكد).

قد يعني ذلك أنه لا أحد يستطيع تشكيل حكومة أغلبية، مما يزيد من احتمال… مزيد من الانتخابات. وبينما تجري مفاوضات الحزب وحتى تشكيل حكومة جديدة، يظل لابيد في منصبه كرئيس وزراء انتقالي.

ما هي القضايا الرئيسية للناخبين الإسرائيليين؟

يهتم الإسرائيليون بالعديد من نفس القضايا التي يهتم بها الناس في جميع أنحاء العالم - تكلفة المعيشة على وجه الخصوص.

كما أنهم يركزون دائمًا على الأمن. في المنطقة، لطالما كانت طموحات إيران النووية ودعم الجماعات المسلحة مصدر قلق، وعلى المستوى المحلي، ارتفع العنف هذا العام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

بعض الدوائر لها اهتماماتها الخاصة، مثل الأرثوذكس المتطرفين، الذين يريدون دعم الدولة لمؤسساتهم والإعفاءات من الخدمة العسكرية؛ والصهاينة المتدينون الذين يريدون دعم مستوطنات الضفة الغربية.

لكن الغالبية الساحقة من الانتخابات الإسرائيلية هذه الأيام تدور حول قضية واحدة ورجل واحد: بنيامين نتنياهو.