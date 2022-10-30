نشر الأحد ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتبر الكاتب السعودي، تركي الحمد أن البلد الذي يواجه الفساد يسير في الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن من ينهب المال العام ليس لديه ولاء للوطن.

وقال الحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "حين تكون المحاربة الجادة للفساد المالي والإداري ضمن أولويات بلد ما،فثق تماما بأن هذا البلد يسير على الطريق القويم، مهما كان هناك من ثغرات يمكن تلافيها مستقبلا".

وتابع الكاتب السعودي قائلا: "فظاهر الفساد هو نهب للمال العام،ولكن جوهره هو عدم الولاء للوطن،والثقة به وبمستقبله،حيث هو مجرد "حارة غوار:من كل ايده إله"، على حد تعبيره.

وتأتي هذه التغريدة بعد أيام على قضية مدير جامعة عبدالعزيز والذي قالت هيئة مكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) إنها ضبطت في قضيته 500 مليون ريال سعودي.

وقد أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيا أعفى بموجبه عبدالرحمن اليوبي من منصب مدير الجامعة.