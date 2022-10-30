نشر الأحد ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غادر الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأحد، قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته كرئيس للجمهورية، وأشار إلى أن الخروج من "الهوة" التي وقع فيها لبنان لا يمكن أن يتم إلا عبر اتفاق ترسيم الحدود.

وقال عون في كلمة أثناء مغادرته قصر بعبدا وسط حضور عدد من مؤيديه: "اليوم صباحاً وجّهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية ووقعت مرسوم استقالة الحكومة"، حسب قوله.

وتابع الرئيس اللبناني المنتهية ولايته قائلًا: " أنتم معي وأنا معكم... اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا".

وأردف عون: "البلد مسروق وعلينا أن نقوم بالكثير من العمل والكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره".

وأضاف الرئيس اللبناني: "عملنا على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لأنّنا نعلم أنّه لا يمكن للبنان أن يقوم من أزمته إلا من خلال استخراج النفط والغاز"، على حد قوله.

وقال عون: "بالرغم من كل التجاوزات المالية والانهيار الاقتصادي لم نتمكّن من إيصال حاكم مصرف لبنان إلى القضاء لأنّ المنظومة الحاكمة منذ 32 سنة تحميه".