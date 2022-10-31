كيف ردّ ترامب على سؤال عن سجل السعودية في حقوق الإنسان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استضافة ملاعبه الخاصة بالغولف بطولة LIV Golf، الممولة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، والتي اختتمت سلسلة جولاتها الأولى، الأحد.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، في ملعبه للغولف بمدينة ميامي، حيث أقيمت الجولة الأخيرة من "ليف غولف"، إنه لم يفكر مرتين في استضافة ملاعبه للبطولة، مضيفا أن محادثاته مع المسؤولين السعوديين أقنعته بأن احتضان المملكة للغولف "مهم جدًا بالنسبة لهم" وأنهم "يبذلون الكثير من الجهد وينفقون الكثير من المال عليها".

وذكرت الصحيفة أنه لدى سؤال الرئيس السابق عن سجل المملكة العربية السعودية في حقوق الإنسان، رد ترامب قائلا: "لدينا مشاكل حقوق الإنسان في هذا البلد أيضًا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى الانتقادات التي طالت بطولة "ليف غولف" بسبب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، كما أشارت إلى أن ترامب خلال رئاسته رفض نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "وافق على عملية لاعتقال أو قتل" الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، وهو ما نفته المملكة.