(CNN)-- قال القاضي بريان كوجان الذي يشرف على محاكمة توم باراك، المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للمحامين في المحكمة، يوم الاثنين إنه قد يسقط بعض التهم.

ومن المتوقع أن ينشر القاضي كوجان قرارا قبل بدء المرافعات الختامية، يوم الثلاثاء.

وفي اليوم الأخير، أجاب باراك عن سؤال بشأن "العشرات" من القادة رفيعي المستوى الذين التقى بهم في عام 2016، وعن تلك الاجتماعات، من منهم كان يأمل في وصول إلى المرشح آنذاك دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وقال: "كلهم".

وعما إذا طلب منه مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أن يفعل شيئا للتأثير على حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، أجاب توم باراك: "على العكس تماما، لم يتواصل معي في معظم المناسبات".

يذكر أن باراك ابن لوالدين مهاجرين من لبنان وصنع ثروته من أعمال بالقطاع العقاري وبدأت صداقته مع ترامب في الثمانينيات وذلك بعد محادثات حول ملكية فندق.

ووفقا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية فإن دور باراك كان محاولة التأثير على سياسات ترامب والحكومة الأمريكية حينها وذلك في الفترة ما بين أبريل/ نيسان عام 2016 وأبريل/ نيسان عام 2018.