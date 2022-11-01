نتنياهو لـCNN: لا نريد "الإخوان المسلمين" في الحكومة الإسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، لشبكة CNN، بأنه لا يريد "الإخوان المسلمين" في الحكومة الإسرائيلية، على حد تعبيره، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه للعودة لرئاسة الحكومة مجددا.

وأدلى نتنياهو بصوته في الانتخابات الإسرائيلية، الثلاثاء، وهي خامس انتخابات تشهدها إسرائيل في غضون 4 أعوام. وأكد أنه لا يريد انضمام حزب عربي إلى حكومته، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه للتحالف مع اليمين المتطرف لحشد الأغلبية البرلمانية وتشكيل حكومة.

ورد نتنياهو، أثناء الإدلاء بصوته، على سؤال من CNN، حول المخاوف الدولية من أنه قد يقود حكومة يمينية متطرفة إذا عاد إلى منصبه، بالإشارة إلى الحزب العربي الإسرائيلي "راعم"، الذي دخل التاريخ العام الماضي بأن أصبح أول حزب عربي على الإطلاق ينضم إلى ائتلاف حكومي إسرائيلي في تحالف يائير لابيد ونفتالي بينيت.

وقال نتنياهو: "لا نريد حكومة مع الإخوان المسلمين الذين يدعمون الارهاب وينكرون وجود اسرائيل وهم معادون جدا للولايات المتحدة. هذا ما سنحققه".