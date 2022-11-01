دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، رسالة إلى رؤساء دول وحكومات الدول العربية المشاركين في القمة التي تستضيفها الجزائر، وأبدى استعداد موسكو لتعزيز العلاقات مع جامعة الدول العربية وجميع أعضائها.

وقال بوتين، في بيان نشره الكرملين، إن "روسيا مستعدة لمواصلة تعزيز العلاقات بشكل كامل مع جامعة الدول العربية وجميع أعضائها، خاصة في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي".

وأضاف: "نعتقد أن القضايا العسكرية والسياسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الأزمتان السورية والليبية والصراعان اليمني والإسرائيلي-الفلسطيني، يجب حلها على أساس القوانين الدولية المعترف بها عالميا مع الاحترام الكامل لسيادة الدول ووحدة أراضيها".

وأكد بوتين أن "العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية جادة". وقال إن "تشكيل نظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية، يقوم على قواعد المساواة والعدالة واحترام المصالح المشروعة للآخر، يكتسب زخمًا". وأضاف: "تلعب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة ما يقرب من نصف مليار نسمة، دورًا متزايد الأهمية في هذه العملية".

وتابع بوتين بالقول: "من المؤكد أن أهداف تحسين الوضع الدولي ومواجهة تهديدات اليوم وتحديات اليوم، تتطلب جهدًا جماعيًا ومنسقًا وتزيد بشكل كبير من أهمية مشاركة المؤسسات المتعددة الأطراف مثل جامعة الدول العربية".

وأعرب بوتين عن ثقته في أن الجهود المبذولة لتعزيز علاقات الشراكة بين روسيا والدول العربية "ستفي بمصالحنا المشتركة وتسهم في ضمان السلام والاستقرار في العالم".