زلة لسان من بايدن حول حرب العراق تثير تفاعلا على تويتر.. وهذا ما قاله عن ابنه

الشرق الأوسط
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زلة لسان من بايدن حول حرب العراق تثير تفاعلا على تويتر.. وهذا ما قاله عن ابنه
Credit: Justin Sullivan / Staff GETTY

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت زلة لسان للرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول "حرب العراق" تفاعلا، الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقى بايدن كلمة في مناسبة تتعلق بحماية الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية، وقال في كلمته: "التضخم مشكلة عالمية، أليس كذلك؟".

ثم أضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "بسبب الحرب في العراق وتأثيرها على النفط، وما تفعله روسيا.."، حسب قوله.

واستدرك بايدن قائلا: "أعني الحرب في أوكرنيا، أفكر بالعراق لأن ابني مات هناك"، وأعاد عدد من المغردين نشر مقطع الفيديو على موقع تويتر.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات:

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