استطلاعات للرأي: نتنياهو قد يحصل على أغلبية ضئيلة في انتخابات إسرائيل

(CNN)-- أظهرت نتائج استطلاعات لآراء الناخبين الإسرائيلين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، يوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، قد يحصل على أغلبية ضئيلة في الانتخابات.

وكان نتنياهو قال خلال الإدلاء بصوته، يوم الثلاثاء، في خامس انتخابات تشهدها إسرائيل في غضون 4 أعوام إنه لا يريد انضمام حزب عربي إلى حكومته.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، لشبكة CNN، بأنه لا يريد "الإخوان المسلمين" في الحكومة الإسرائيلية، على حد تعبيره.

ورد نتنياهو، أثناء الإدلاء بصوته، على سؤال من CNN، حول المخاوف الدولية من أنه قد يقود حكومة يمينية متطرفة إذا عاد إلى منصبه، بالإشارة إلى الحزب العربي الإسرائيلي "راعم"، الذي دخل التاريخ العام الماضي بأن أصبح أول حزب عربي على الإطلاق ينضم إلى ائتلاف حكومي إسرائيلي في تحالف يائير لابيد ونفتالي بينيت.

وقال نتنياهو: "لا نريد حكومة مع الإخوان المسلمين الذين يدعمون الارهاب وينكرون وجود اسرائيل وهم معادون جدا للولايات المتحدة. هذا ما سنحققه".