دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، على التقارير التي تفيد بأنها تخطط لـ"هجوم وشيك محتمل" على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، وتحديدا في المملكة العربية السعودية.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني صحة تلك التقارير، قائلا إن "الترويج لهذه الأنباء المسيسة من قبل بعض الأوساط الغربية والصهيونية، يصب في الأجواء السلبية المثارة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإفشال التعاملات الإيجابية القائمة مع دول المنطقة".

وأضاف أن إيران "ستواصل في إطار القانون الدولي، انتهاج مبدأ حسن التعامل مع جيرانها، وترى أن تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين مرهون بالتعاون البناء مع دول الجوار وهي عازمة على المضي بهذا الاتجاه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في تقرير لها، الثلاثاء، نقلا عن مصادر سعودية وأمريكية أن المملكة شاركت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم وشيك من إيران داخل السعودية سعيًا لتشتيت الانتباه عن الاحتجاجات داخل إيران، وأن القوات الأمريكية وقوات أخرى في المنطقة رفعت درجة تأهبها.

وبعدها صرح مصدر أمريكي مسؤول قد صرح لشبكة CNN، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة والسعودية تبادلتا معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران ربما تخطط لهجوم وشيك على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، وخاصة في السعودية.

كما قال مسؤول سعودي لشبكة CNN إن المملكة تبادلت معلومات استخبارية عن هجوم محتمل مع الولايات المتحدة، لكن المصدر لم يذكر أي تفاصيل. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت لأول مرة أن هناك ما يشير إلى هجوم إيراني محتمل.