دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN)-- ألقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كلمة بلاده نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، في القمة العربية التي تستضيفها الجزائر، داعيا إلى "إصلاح منظومة جامعة الدول العربية".

وقال وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، إن "الأزمات العالمية المتتالية أفرزت تحديات مشتركة، أثرت على أمن واستقرار منطقتنا العربية، وأضعفت من وتيرة تعافيها الاقتصادي وفرص تحقيق التنمية لمواطنيها. وتفاقم حدة التنافس والصراع الجيوسياسي الدولي في الآونة الأخيرة يُنذر بتقويض قدرة المجتمع الدولي على مواجهة تحدياته المشتركة بفاعلية".

وأضاف: "كل ذلك يستدعي منا تكثيف التنسيق والتشاور داخل البيت العربي، وأن ننبذ خلافاتنا البينية، ونُغلِّب مصالحنا المشتركة، مؤكدين على وحدة الصف والمصير؛ لنتمكن من مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية وتجاوزها".

وتابع بالقول: "لدعم تحقيق غايات العمل العربي المشترك، فمن المهم القيام بخطوات عملية وملموسة في سبيل تمكين ذلك، ومن أبرزها العمل على إصلاح منظومة جامعة الدول العربية، وتطوير آليات عملها لتكون أكثر فاعلية في تحقيق التضامن العربي المأمول وتطلعات الشعوب العربية".

وأكد وزير الخارجية السعودي أن العديد من الدول العربية "تواجه تحديات عدة تلقي بظلالها ليس على أمن تلك الدول واستقرارها فحسب، بل تطال المنطقة والإقليم ككل". وقال إن "من أهمها التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الميليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، مما يحتّم تكاتف الجهود من أجل تجنيب دولنا ما قد يترتب على هذه التحديات من مخاطر واضطرابات".