تفاعل على رد إعلامي لبناني على جبران باسيل: عم حاول إلحق الـIQ تبعك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرّض وزير الخارجية اللبناني السابق والنائب الحالي، جبران باسيل، لموقف محرج خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي سامي كليب، ما أثار موجة واسعة من التفاعل على تويتر.

وأجرى باسيل مقابلة عبر قناة "الجديد" اللبنانية، وخلال المقابلة لكليب عندما وجّه له أحد الأسئلة: "شو بيك، انت مقرر توطي الـIQ تبعك"، في إشارة لمستوى الذكاء.

ورد الإعلامي اللبناني على باسيل بالقول: "لا بس عم حاول إلحق الـIQ تبعك"، على حد قوله.

وأثار رد كليب ردود فعل واسعة على تويتر، ووصفوا رد الإعلامي اللبناني بأنه "قصف للجبهة".

وفيما يلي أبرز التغريدات حول هذا المقطع: