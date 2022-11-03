الأولى من بابا للفاتيكان.. فرنسيس يصل البحرين في زيارة لمدة 4 أيام

المنامة، البحرين (CNN)-- وصل البابا فرنسيس إلى البحرين، الخميس، في زيارة تستغرق 4 أيام، ليصبح أول بابا للفاتيكان يزور البحرين على الإطلاق.

وتأتي زيارة البابا فرنسيس للبحرين بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة لحضور الحفل الختامي لملتقى "البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، والذي يحضره عشرات الزعماء الدينيين.

كما سيقود البابا فرنسيس قداسًا للجالية الكاثوليكية في البحرين، التي يبلغ عددها حوالي 80 ألف شخص معظمهم من العمال الأجانب، وفقًا للفاتيكان.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إنّ "الزيارة تمثل خطوة ثمينة على طريق الأخوة والحوار بين الأديان".

وعلى متن الطائرة البابوية في طريقه إلى البحرين، ظل البابا فرنسيس جالسًا بدلاً من السير في الممر لتحية الصحفيين، قائلاً لهم إنه "يعاني من ألم شديد اليوم" بسبب ركبته.

ويعاني البابا فرنسيس من آلام متقطعة في الركبة والتهاب في ركبته اليمنى خلال الأشهر العديدة الماضية.