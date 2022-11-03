أمريكا: سنعمل على إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة

(CNN)-- أعلنت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، يوم الأربعاء، أن بلادها ستعمل على إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة.

وقالت هاريس، في بيان: "لقد أثبتت إيران من خلال إنكارها لحقوق المرأة والقمع الوحشي لشعبها أنها غير ملائمة للعمل في هذه اللجنة؛ فوجود إيران ذاته يشوه نزاهة أعضائها والعمل على تعزيز تفويضها".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تعتقد أنه لا ينبغي لأي دولة تنتهك حقوق النساء والفتيات بشكل منهجي أن تلعب دورا في أي هيئة دولية أو تابعة للأمم المتحدة مكلفة بحماية هذه الحقوق ذاتها".

ويأتي بيان كامالا هاريس بعد توقيع عدد من القيادات النسائية الأمريكية، بما في ذلك السيدتان الأول السابقتان لورا بوش وميشيل أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، على رسالة مفتوحة تدعو إلى عزل إيران من اللجنة.

وفي سياق متصل، قالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إنها تشارك في عقد اجتماع لمجلس الأمن "لتسليط الضوء على القمع المستمر للنساء والفتيات وأعضاء الأقليات الدينية والعرقية في إيران والتأكيد على الاستخدام غير القانوني المستمر للقوة ضد المتظاهرين السلميين".

وأضافت أن "الاجتماع سيحدد أيضا فرص تعزيز تحقيقات دولية موثوقة ومستقلة في انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان".