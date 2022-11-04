أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ"تحرير إيران"، الخميس، قبل أن يستدرك الأمر ويقول إن مواطني إيران سيحررون أنفسهم.

وقال بايدن خلال كلمة للناخبين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية: "لا تقلقوا سنُحرر إيران"، وسط تصفيق من الحضور.

واستدرك الرئيس الأمريكي قائلا: "سيحرر الإيرانيون أنفسهم قريبا جدا"، على حد قوله.

وكانت الإدارة الأمريكية صريحة بدعمها لاحتجاجات إيران لكنها نأت بنفسها عن أي تحكم بسير الاحتجاجات أو تدخل في مسارها.

بالمقابل، تتهم الحكومة الإيرانية والمرشد الأعلى في طهران، علي خامنئي، أمريكا وإسرائيل ودول أخرى بتأجيج الاحتجاجات الداخلية ودعمها.

ومن غير الواضح ما إذا كان بايدن يرد على أحد الحضور لكن تجمهر خارج حرم الجامعة التي كان يلقي فيها كلمته، عدد من مؤيدي الاحتجاجات في إيران ونشطاء حقوق المرأة.