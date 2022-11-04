أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ردّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على نظيره الأمريكي جو بايدن بعد إعلان دعم حركة الاحتجاج في البلاد ووعده بـ"تحرير إيران"، وذلك خلال خطاب متلفز الجمعة.

وقال رئيسي: "قبل ساعات قليلة، تم إعلامي بأن رئيس أمريكا قال غافلا: "سنحرر إيران قريبا جدا"، لقد تحررنا قبل 43 عاما ولن تكون إيران يوما بقرتك الحلوب"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس الإيراني: "تسعى أمريكا لتدمير وحدتنا الوطنية وتمساكنا، يريد الأمريكيون تكرار ما حدث في ليبيا وسوريا ودول أخرى، في بلدنا"، حسب قوله.

وكان بايدن قد قال خلال كلمة له في حملة انتخابية في كاليفورنيا الخميس، قبل الانتخابات النصفية: "لا تقلقوا، سنحرر إيران قريبا جدا، سيحررون أنفسهم قريبا جدا".

وقد ساندت إدارة بايدن علنًا المظاهرات التي تشهدها إيران لكنها تجنبت أي إشارات إلى تدخلها بتوجيه حركة الاحتجاجات.