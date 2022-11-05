إيران تختبر بنجاح إطلاق صاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية

(CNN)-- نجح الحرس الثوري الإيراني في اختبار إطلاق صاروخ قائم 100 دون المداري، وهو ناقل يعمل بالوقود الصلب من ثلاث مراحل، وفقًا لتلفزيون "برس تي في" الإيراني الحكومي.

قالت وسائل الإعلام الحكومية إن قائم 100 يمكنه وضع أقمار صناعية يصل وزنها إلى 80 كيلوغرامًا (حوالي 175 رطلاً) في مدار على بعد 500 كيلومتر (حوالي 310 ميلاً) من الأرض.

أفادت قناة "برس تي في" أن محرك المرحلة الأولى للناقلة أكمل أول رحلة له دون مدارية يوم السبت.

وأضاف التقرير أن "حامل الأقمار الصناعية قائم 100 المكون من ثلاث مراحل سيستخدم لإطلاق قمر ناهد، وهو قمر صناعي تصنعه وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيرانية، في المستقبل القريب".