محمد العيسى يرد على جدل ظهور شعار مشابه لرمز المثليين في منتدى الأديان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، على ما أثير حول ظهور شعار يشبه شعار مجتمع الميم أو المثليين خلف المتحدثين في منتدى الأديان، الذي كان أحد المشاركين فيه الأسبوع الماضي.

ونفى العيسى من خلال برنامج "رد الشبهات" على قناة "mbc"، في رده على الجدل صحة ربط البعض بين الشعار الموجود خلف المتحدثين في المنتدى وشعار المثلية.

وقال العيسى إن منتدى الأديان والحوار والسلام "نظمته جماعة سانت إيجيديو جماعة يدينية كاثوليكية شهيرة ومؤثرة عالميًا. والبابا أعلن بشكل واضح وقاطع أن كنائسهم لن تبارك الزواج المثلي، هذا يعني أن منظمي المؤتمر لا يدعمون المثلية"، حسب قوله.

وأضاف العيسى أنه الشعار "لا يمت بأي صلة للمثلية، بل شعار سلام، وأنه يحمل الطيف المتعدد للتنوع البشري وفوقه حمامة السلام، وفوقه شعار منظمة سانت إيجيديو، وتأسست في أواخر الستينات الميلادية أي قبل الطفرة المعاصرة للمثلية، أي قبل شعارهم الحديث، أي قبل استبعاد المثلية من قائمة الاضطرابات العقلية في السبعينات".

وأشار إلى أن "المبالغة في ربط أي تنوع في الألوان بأنه يرمز للمثلية سيجعل الإنسان في حرج من استخدام هذه الألوان،ـ وهي من ألوان الطيف قبل أن تخلق المثلية والمثليين أساسًا".

بينما قال إنه "إذا وُجد علم المثليين وهو واضح بألوانه المنتشرة وفي إطار معين نقف ونتحفظ"، لافتا أن المؤتمر حضره قادة أديان وعدد من كبار العلماء من العالم الإسلامي.