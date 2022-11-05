دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت كلمة الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، والذي شغل منصب سفير الرياض بواشنطن، وما قاله عن العلاقات بين البلدين تفاعلا واسعًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي نص ما قاله الفيصل بمؤتمر للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية:

وصفت مجلة فورين أفيرز الموقرة بدقة وقتنا في عددها المئوي الخاص في سبتمبر/ أكتوبر 2022 بـ: "عصر عدم اليقين". في الواقع، عالمنا في حالة من عدم اليقين، وبالتالي في حالة من الفراغ الاستراتيجي والارتباك الاستراتيجي. هذا الارتباك الاستراتيجي الدولي ناجم عن سلوك وسياسات ونفاق القوى العظمى على رأس النظام الدولي الذي يُفترض أنه قائم على القواعد.

إن السلام والأمن العالميين النسبيين اللذين "تمتع بهما" العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والتعددية، والاقتصاد العالمي المترابط، والعولمة، والإنجازات البشرية خلال وقت السلم، كلها مهددة بشكل خطير من قبل حالة عدم اليقين هذه.. عالمنا بطبيعته عالم متعدد الأقطاب كما يتجلى في هيكلة حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، كانت العوالم ثنائية القطب وأحادية القطب انعكاسات لتوازن القوى في جميع جوانب القوة في ذلك الوقت. عالمنا اليوم ليس عالم عام 1945، لذلك، فإن التفكير في نهج جديد، خالٍ من عقلية الحرب الباردة، ضروري لإدارة عالمنا المتحول متعدد الأقطاب بطريقة منظمة، وسلمية للهروب مما يسميه غراهام أليسون: فخ، في كتابه: "Destined for War"، والذي يناقش مستقبل العلاقات بين أمريكا والصين.

أنا، مثل الكثيرين في هذا العالم، كنت، لسنوات عديدة، أدعو إلى الحاجة إلى إصلاح نظام الأمم المتحدة ، ولا سيما إعادة هيكلة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليعكس تطلعات المجتمع العالمي وللتعبير عن التغييرات الهيكلية التي تحول عالمنا. تم تقديم العديد من مبادرات الإصلاح. وجميع الدعوات لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليكون عادلاً، وشاملاً، ومنصفاً لم تلق آذاناً صاغية من الأعضاء الخمسة الدائمين. وللمرة الأولى، دعا العديد من قادة العالم، بمن فيهم الرئيس بايدن في خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى مثل هذا الإصلاح. تعكس هذه الدعوة تغييرًا في رأي الولايات المتحدة لإنقاذ ما يعتبر نظامًا دوليًا ليبراليًا قائمًا على القواعد. لا يمكن الحفاظ على هذا "النظام الليبرالي" باعتباره ليبراليًا إذا لم يكن عادلاً وشاملاً ومنصفًا، ويعكس واقعنا الدولي. يؤدي استمرار عدم اليقين إلى سلوك غير مؤكد من قبل قوى وقادة غير مسؤولين قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

أوكرانيا:

الحرب الكارثية المؤسفة على أوكرانيا ليست سوى حالة واحدة قيد البحث تُظهر مدى هشاشة عالمنا ومدى احتياجنا جميعًا إلى التمسك بمبادئ القواعد والقوانين الدولية. آمل أن تنتهي هذه الحرب قريبًا مع الحفاظ على استقلال أوكرانيا وسلامتها وسيادتها. ومع ذلك، فإن المزيد من التصعيد، والمزيد من الاستقطاب العالمي، والمواجهات الأوسع، والعودة إلى ما تمليه الجغرافيا السياسية، وسياسات القوة، ومجالات النفوذ، وعودة ممارسات الغزو المنسية منذ زمن طويل، هي وصفة لاستمرار عدم اليقين. لن يكون أي بلد آمنًا في حالة "الفوضى" هذه ؛ لذلك، قد تصبح مبادئ المساعدة الذاتية والبقاء على قيد الحياة هي نظام السياسة الدولية إذا فشلت القوى العظمى اليوم في مسؤولياتها في الحفاظ على السلام والأمن العالميين. فقط من خلال الحكمة والتعاون والقيادة الدولية، يمكن للعالم أن يتجنب الكوارث المحتملة التي تواجهنا في هذا المنعطف.

لا توجد منطقة في عالمنا شعرت بتأثير حالة عدم اليقين الدولي أكثر من منطقة الشرق الأوسط الكبير. في الواقع، كان الشرق الأوسط نفسه في حالة من عدم اليقين على مدى العقدين الماضيين. إن من يقع اللوم على هذا الوضع المستمر هو سؤال مفتوح. ومع ذلك، بينما تتحمل دول وقادة المنطقة المسؤولية، يتحمل باقي العالم النصيب الأكبر من هذه المسؤولية لأن المنطقة كانت على مدى العقود الثمانية الماضية جزءًا من الهيكل الأمني ​​الدولي والإقليمي. الانسحاب الأمريكي من أفغانستان نهاية لحقبة. مما لا شك فيه أن مثل هذا التطور مع عدم اليقين الملحوظ فيما يتعلق بالوجود والدور الأمريكي أدى إلى تعميق حالة الشكوك الإقليمية حول التزامات الولايات المتحدة في المنطقة. بطبيعة الحال، بدأ حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة في إعادة التفكير وإعادة النظر في مستقبلهم بعيدًا عن النموذج الغربي المهيمن الذي سيطر على الجغرافيا السياسية في المنطقة خلال العقود القليلة الماضية. لو لم تحدث أوكرانيا، لكان العالم، ولا سيما بلدان الشرق الأوسط، يواصلون الكفاح من أجل العثور على إجابة على هذا السؤال.

فلاديمير بوتين:

فلاديمير بوتين، رئيس دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان أول من أجاب على هذا السؤال بغزو أوكرانيا متجاهلاً القانون الدولي رغم كل مزاعمه. كانت أوكرانيا أول ضحية لهذا التصور للفراغ الاستراتيجي الدولي ونقص القيادة العالمية وضعف التحالفات الدولية. الرئيس بوتين ليس الوحيد الذي يحاول استغلال مثل هذا الوضع لفرض إرادته على المسرح العالمي وتغيير الوضع الدولي الراهن. يبدو أن هذه الحرب، من خلال الإنذار الذي أحدثته في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وحلفائهم، أعاد تنشيط وتهدئة الشكوك المتزايدة حول القيادة الأمريكية العالمية والتزاماتها تجاه حلفائها.

هل هذا مستدام؟ أتمنى ذلك. لكننا في الشرق الأوسط، وخاصة في منطقة الخليج، نريد أن نرى مثل هذا الالتزام بسلام وأمن منطقتنا. تسلط الحرب في أوكرانيا الضوء على استمرار الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج للعالم أجمع فيما يتعلق بأمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي. لذلك فإن الحفاظ على سلامها واستقرارها ضرورة دولية. قد يكون هذا حافزًا للأمريكيين والأوروبيين لإعادة النظر في ترددهم تجاه النزاعات في المنطقة والوقوف في وجه التهديدات البارزة لأمن المنطقة واستقرارها. ولا يمكن تحقيق ذلك دون التزام حقيقي وجاد بالأمن الإقليمي وأمن شركائهم المهمين مع الاحترام الكامل لسيادتهم وخياراتهم الوطنية.

إيران:

من المشجع أن نرى كيف تقدمت صديقتنا الولايات المتحدة إلى الأمام لتشاركنا القلق بشأن التهديد الموثوق الأخير بهجوم إيراني وشيك على المملكة العربية السعودية. وهذا لا يثير الدهشة ويظهر ما كرره الرئيس بايدن مرارًا أن أمريكا تقف إلى جانب المملكة للدفاع عنها من أي هجوم.

كانت زيارة جو بايدن قبل أشهر قليلة إلى المملكة العربية السعودية ولقاؤه بالقادة العرب فرصة لإزالة كل الشكوك حول الالتزامات الأمريكية بالسلام والأمن في منطقتنا وإعادة ضبط العلاقات الأمريكية مع حلفائها وأصدقائها من خلال تقاربهم الاستراتيجي. المصالح الوطنية. يجب إعادة هذه الثقة. ما زلنا نؤمن بأهمية هذه العلاقة. هذا أمر ثابت وسط كل الشكوك.

قرار أوبك:

الاختلاف الأخير في وجهات النظر بين بلدينا ليس سببًا لإدارة ظهورنا لبعضنا البعض. وبينما تدحض الحقائق المزاعم الكاذبة ، كان قرار أوبك + قرارًا جماعيا من قبل جميع أعضاء المجموعة ، وكان يهدف إلى إعادة التوازن إلى سوق النفط، كما أظهر انخفاض أسعار النفط. والحفاظ على التوازن في أسواق الطاقة العالمية. كما لا يوجد نقص في المعروض من النفط في سوق النفط. وحول موقف المملكة من العدوان على أوكرانيا، صوتت المملكة على قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة اللذين يدينان الغزو الروسي وقرار روسيا الاستيلاء على المناطق الأوكرانية. كما أنها تقدم مساعدات إنسانية سخية لأوكرانيا وتعرض مساعيها الحميدة للتوسط قدر الإمكان بين البلدين كما تحقق مؤخرًا بشأن تبادل أسرى الحرب.

تشارك المملكة العربية السعودية في بناء تنميتها الجيو-اقتصادية ليس فقط لمصلحتها الخاصة ولكن لمصلحة منطقتها والعالم. نأمل أن تستمر الولايات المتحدة في أن تكون جزءًا من نجاحنا المستقبلي كما كان في نجاحنا السابق. لم تكن الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية السعودية مع الدول الأخرى على حساب علاقتنا مع الولايات المتحدة. لذلك دعونا نعمل سويًا عندما تتلاقى مصالحنا الوطنية وندير خلافاتنا عندما نختلف من خلال الحوار الرسمي الجاد كما فعلنا منذ ثمانية عقود.

في الختام أكرر ما أشرت إليه مرات عديدة على هذه المنصة. نحن في المملكة العربية السعودية حريصون على الشعور بالمسؤولية والنوايا النبيلة، وكما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جميع المناسبات، سنتعاون مع كل من يعنى بالخير. من أجل التعامل مع كل التحديات التي تواجهنا. الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لبلداننا وشعوبنا من أجل مستقبلنا. ووصف ولي العهد العلاقة بيننا بـ 90٪ اتفاق و 10٪ للمناقشة. رحبت المملكة بالرئيس بايدن وتوصلت إلى اتفاقيات حول العديد من القضايا. اقرأ البيان المشترك الصادر عن الزيارة. إنه يعكس قوة وعمق الشراكة التي تعتبر حاسمة ليس فقط للمنطقة ولكن للعالم بأسره.

هنري كيسنجر:

كما يشجعني مسؤولو الإدارة الذين وصفوا المملكة العربية السعودية بأنها شريك في مواجهة التحديات. المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تشاركتا بالتضحية بالدماء في الحرب ضد الإرهاب والعدوان. يجب أن ينظروا إلى ذلك باعتباره نقطة انطلاق للمضي قدمًا لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية. انا سأقول لكم قصه. أتذكر في خضم الحظر النفطي خلال حرب رمضان عام 1973، عندما وصلت رسالة من السيد كيسنجر إلى المغفور له الملك فيصل، رحمه الله ، عبر رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في المملكة. كانت الرسالة موجزة ولكنها واضحة تمامًا. وجاء في البيان: "جلالة الملك، إذا استمر الحظر النفطي، فإن الولايات المتحدة ستسعى لإيجاد سبل لتصحيحه". انتهى. لا يمكن أن يكون التهديد أكثر وضوحًا. كان من واجبي إيصال هذه الرسالة إلى والدي الراحل بينما كان يستعد للنوم. استمر الحظر لبضعة أشهر أخرى، حتى اتخذت الولايات المتحدة إجراءات فعالة للتأثير على الانسحاب الإسرائيلي على جبهة السويس ومرتفعات الجولان. بعد أسابيع قليلة، قاد الملك الراحل فهد، وفداً كبيراً من المسؤولين السعوديين إلى واشنطن لتوقيع اتفاق تعاون بشأن العديد من القضايا مع الولايات المتحدة. الرجل الذي وقع الاتفاقية من الجانب الأمريكي هو نفس هنري كيسنجر، الذي هدد قبل بضعة أشهر بغزو المملكة العربية السعودية.

يمكن حل الخلاف الحالي في وجهات النظر بين بلدينا كما كان من قبل.