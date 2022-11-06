انطلاق قمة المناخ COP 2022.. وشكري: كلي ثقة أن مصر ستجد منكم الدعم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انطلقت الدورة الـ27 لمؤتمر قمة المناخ "COP 2022"، الأحد، في مدينة شرم الشيخ الساحلية بمصر.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري في كلمة: "أتقدم إليكم بالشكر على اختيار بلدي مصر لاستضافة هذا الحدث الدولي الأهم والأكبر، وكلي ثقة أن مصر ستجد منكم كل الدعم والتأييد"، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.

وأضاف الوزير: "مصر لن تدخر جهدا في هذا السبيل، وتوفير كل الظروف لكافة المشاركين المساهمة في إنجاح هذا الحدث المهم، والخروج بنتائج نتطلع إليها، وأتقدم بالشكر لرئاسة المملكة المتحدة، ولما بذلته من جهد في دعم العمل المناخي العالمي".

وتابع شكري قائلا إن "مؤتمرنا الذي يبدأ أعماله اليوم هو 27 في مسيرة منذ 37 عاما، متصلة أثبتت جدواها وأهميتها، أصبحنا أكثر إدراكا للخطر الذي يحيط بنا، وبما يتعين علينا القيام به لدرء هذه المخاطر، ومصر عازمة على مواصلة هذه المسيرة، وأمامنا الكثير من الجهد لننتقل بجدية نحو التنفيذ والعمل الجماعي متعدد الأطراف مع أكبر تحدي يواجه مجتمعاتنا".