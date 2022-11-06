دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي "السماح للمسلمين باحتفالات الهالوين" واصفا إياها بـ"احتفالات شيطانية بكل ما تعني هذه الكلمة من خروج عن المألوف".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "السماح للمسلمين باحتفالات الهالوين كارثة أخلاقية تضرب في صميم قيمنا العربية والإسلامية.. إنها احتفالات شيطانية بكل ما تعني هذه الكلمة من خروج عن المألوف".

وأضاف: "في ظل هذه الهجمة الشرسة على القيم والأخلاق الرصينة علينا أن نشكل جدارا منيعا عصيا على المخربين اختراقه قائم على إعلاء أوامر الله بالمعروف ونواهيه عن المنكر...وأي تخاذل في عزيمتنا سيكون سببا لدمار قيمنا ومجتمعاتنا".

وتابع قائلا: "الله الله في ابناء المسلمين يا عباد الله.. علينا أن نعلن جهاد القيم حتى لا يصيبنا الندم.. والله سنسأل يوم لا ظل إلا ظله ماذا كان موقفنا من التصدي للمنكر عندما رأيناه.. من رأي منكم منكرا فليغيره.. بيده.. وإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.. علينا أن لا نتقهقر امام الحملات الشيطانية الهدامة للأخلاق.. قيمنا الإسلامية مضرب فخر لنا فلا نتهاون فيها".

واستطرد قائلا: "لا يغركم الغرب بمزاعم حضارته.. انه يموت موتا بطيئا وستذكرون ما أقوله لكم.. علينا ان ننعت الغلط بأنه غلط ولا نخشى في الحق لومة لائم.. اللهم اجعلني وذريتي ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين.. انها مرتبة شرف لا ينالها الا من أكرمه الله".