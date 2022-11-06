دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للجنرال السابق بالجيش الأمريكي، جاك كاين وما قاله عن صدق الاستخبارات في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية.

تصريحات الجنرال المتداولة جاءت خلال مقابلة أجراها على قناة "فوكس نيوز" في الثاني من الشهر الجاري، حيث سئل عن نفي طهران ما ورد بتقارير استخباراتية سعودية عن "هجوم إيراني وشيك محتمل"، حيث قال: "أنا أصدق نظام الاستخبارات السعودية الذي يعتبر ممتازًا، وخصوصًا عندما يكون مركزًا على إيران.."

وتابع قائلًا: "بالطبع لدينا معلومات من جهتنا أيضا والإسرائيليون كذلك.. في العام 2019 نفذ الإيرانيون هجومًا ناجحًا على حقول نفطية سعودية مغلقين 67% بهجوم كبير وهنا ما يدعو للقلق، ليس فقط الحوثيون يطلقون صاروخًا أو اثنين باتجاه الرياض.."

وأضاف: "بالمناسبة قدموا (السعوديين) للولايات المتحدة الأمريكية معلومات استخباراتية بأن الإيرانيين من المحتمل أن يهاجموا أربيل، وهي مدينة في شمال العراق، والتي نشير إليها بكردستان وهو حيث يعيش الأكراد ولكن أيضًا موقع قاعدة عسكرية أمريكية.."