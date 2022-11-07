دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الإثنين، طرفي الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لإيقاف الحرب معربا عن استعداده للعب دور في هذا الشأن.

وقال السيسي في كلمته بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ: "أتكلم عن أزمة كبيرة تضرب العالم ولها تأثير على معظم دول العالم إن لم يكن كل دول العالم وهنا أتحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية".

وتابع الرئيس المصري قائلا: "أود أن أوجه نداء إن سمحتم لي بكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب"، حسب قوله.

وأردف السيسي قائلا: "نحن كدول اقتصادها ليس قويا عانت كثيرا من تبعات أزمة كورونا لمدة سنتين وتحملناها والآن نعاني أيضا من هذه الحرب"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس المصري قائلا: "أنادي باسمكم وإسمي إن سمحتم لي بذلك من أجل أن تتوقف هذه الحرب وهذا الخراب وهذا الدمار وهذا القتل"، حسب قوله.

وأردف الرئيس المصري: "أنا مستعد للعمل من أجل إيقاف هذه الحرب ليس بهدف لعب الدور فحسب"، حسب تعبيره.

ويواجه السيسي تزامنا مع قمة المناخ، ضغوطا بريطانية للإفراج عن الكاتب والناشط والمطور علاء عبدالفتاح، الذي بدأ إضاربا عن شرب الماء الأحد.