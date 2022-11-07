دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده قررت دعم مشروعات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بـ 2.5 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

تصريحات ولي العهد السعودي جاءت خلال مشاركته في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، الاثنين، على هامش انعقاد قمة المناخ العالمية (كوب 27) بشأن التغير المناخي، في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر.

وأعلن ولي العهد السعودي، في كلمته بحضور قادة وممثلي دول في منطقة الشرق الأوسط، استضافة المملكة مقر المبادرة، فيما أشار إلى تشكيل مركز إقليمي معني بالتغير المناخي.

وتابع: "دعمنا مشروعات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمبلغ 2,500 مليار دولار".

وقال الأمير محمد بن سلمان إن السعودية تسعى إلى تحقيق الحياد الصفري في عام 2050، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المملكة تعمل على أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من استهلاك الكهرباء في 2030.

من جانبه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن انضمام دول إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر هدفه معالجة إشكالية المناخ، وأضاف: "نسعى لتوفير آليات ووسائل تنفيذ للتكيف مع التغير المناخي".

وقال السيسي إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر دليل على الاهتمام الجدي بشأن التكيف مع تغير المناخ، فيما ذكر أن بلاده حققت نجاحات ملموسة على صعيد الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر.