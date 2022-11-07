دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت سفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، عن شعورها في أول يوم تولت فيه منصبها كممثلة لبلادها في واشنطن، وأثار حديثها عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تفاعلا، الإثنين.

وقالت سفيرة الرياض لدى واشنطن في حوار أجرته مع بودكاست "The Mo Show" السعودي: "كان أحد أكثر الأيام العاطفية في حياتي وقد كان بنفس العاطفية أو ربما أكثر من اليوم الذي أنجبت أطفالي".

وتابعت الأميرة ريما بنت بندر: "لأنها اللحظة التي أدركت فيها أن حياتي ستتغير بشكل كامل وليس هناك رجوع للخلف عن هذه الخطوة... ليس فقط بسبب إدماج النساء لكن الرسالة التي أراد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أن يبعثا بها عبر اختيار امرأة لتمثل هذه الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر أنها لم تكن يوما تحلم بأن تكون سفيرة لكنها حلمت بأن تخدم بلادها وأن تقدم لوطنها كل ما تستطيع.

وقالت سفيرة السعودية: "لدينا قائد ذو رؤية، الأمير محمد بن سلمان، والذي نظر حوله وقال: هذا لا يمكن أن يستمر، وقد وضع إطار العمل والبنية التحتية والتي تقول إننا نستطيع القيام بالأفضل وسنقوم به".

وتابعت الأميرة ريما بالقول: "لقد فسح المجال لنا ومكننا وشجعنا وتحدانا على مواصلة التقدم"، حسب قولها.

وأردفت سفيرة الرياض في أمريكا في رسالة للفتيات الشابات: "جميعنا نعد محركا منحه الأمير محمد بن سلمان القوة، هذا الرجل صاحب الرؤية والذي قد لا يرى كل واحدة منكن لكنه يشعر بالمسؤولية عن كل واحدة منكن"، حسب قولها.