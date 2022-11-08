علاء مبارك يطالب بسؤال جون كيري عن تصريح "ولع الدنيا" حول ثروة والده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالب نجل الرئيس المصري الأسبق، علاء مبارك، بتوجيه سؤال للمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، حول تصريحه القديم بشأن الأموال المجمدة في أمريكا لعائلة مبارك أثناء مشاركة المسؤول الأمريكي في "قمة المناخ".

وأعاد مبارك نشر تصريحات سابقة لكيري قال فيها إن واشنطن جمدت 31.5 مليار دولار أمريكي من أصول الرئيس المصري الأسبق.

وأشار كيري حينها إلى أن الأصول تشمل عقارات في نيويورك وكاليفورنيا وأرصدة بنكية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلّق نجل الرئيس المصري الأسبق بتغريدة قائلا: "مرحباً بجون كيري فى مؤتمر المناخ، يا ريت حد يسأله عن تصريحه فى 2011 بتجميد 31 مليار دولار ونصف لمبارك وعقارات تم تجميدها فى امريكا اخبارهم ايه؟"، حسب قوله.

وتابع مبارك قائلا: "ياريت نسمعه وهو بيقول: ياه ده موضوع قديم قوي لسه فاكرين ده كان مجرد تصريح ولع الدنيا وبعدين قلنا انها غلطة غير مقصودة ! Shame on u"، على حد قوله.